Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 242 человека. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 16 апреля.

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Новые носители коронавируса выявлены в 45 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (98) и Сальском районе (11). Немногим более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,8% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 84 677 жителей Ростовской области.

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