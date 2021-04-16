Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM В правительстве России не поддержали законопроект о частичном снятии запрета на проведение сплошных рубок в Центральной экологической зоне Байкала в противопожарных целях. Инициатором проекта являлся член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын.

Согласно документу также предлагалось снятие ряда ограничений на перевод земель на Байкале, занятых защитными лесами в земли других категорий. Как сообщает ТАСС, комиссия правительства по законопроектной деятельности выдала отрицательный отзыв на проект, поскольку он не соответствует положениям Лесного кодекса.

Кроме того, закон предполагает изменение категории земель лесного фонда, занятых защитными лесами лишь в строго определённых случаях, например, для установления или изменения границ населённых пунктов.

«Данный перечень является закрытым, что не позволяет реализовать предлагаемый законопроект», — отмечают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году был принят закон, разрешающий сплошные рубки леса в Центральной экологической зоне Байкала только для строительства и реконструкции железной дороги. При этом вырубки в коммерческих целях по-прежнему запрещены.

Читайте также: Закон о «сплошных рубках» на Байкале прокомментировал глава Бурятии