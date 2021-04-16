Санкт-Петербург, 16 апреля 2021, 12:00 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение заявления МПА СНГ в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о трудовой миграции в период пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
«Считаю заслуживающим поддержки инициативу совместного заявления МПА СНГ Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии», — заявила Матвиенко в ходе 52-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Также она поддержала предложение направить обращение в Совет руководителей миграционных органов государств-участников СНГ с просьбой рассмотреть вопрос о подготовке рекомендаций по законодательному регулированию миграционных процессов в период пандемии.
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