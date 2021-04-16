Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В школе № 19 Екатеринбурга вспыхнул пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском главке МЧС.

Загорелись вещи в школьной раздевалке. «Возгорание было потушено работниками школы самостоятельно», — уточнили в МЧС. Помощи пожарных не потребовалось, обошлось даже без эвакуации.

По данным спасателей, пострадали три ребёнка. Сейчас дети госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском селе Бызово произошёл пожар, скончались пятеро детей.

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