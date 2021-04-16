Омск, , 11:59 — REGNUM Вторую неделю в Омске растут цены на куриные яйца. Как сообщили ИА REGNUM 16 апреля в мэрии, за неделю десяток яиц в городе в среднем подорожал на 4%.

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Более чем на 5% за неделю подорожали пшено, гречка, твёрдые сыры и яблоки, среди непродовольственных товаров — детские подгузники.

В то же время в Омске подешевели помидоры (на 4,6%) и огурцы (на 6,8%), рис шлифованный, молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Как сообщало ИА REGNUM, куриные яйца дорожают и в других регионах Сибири.

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