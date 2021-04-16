Оксана Переможенко, 16 апреля 2021, 16:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поблагодарив Анкару за поддержку, призвал граждан Украины для проведения отпуска отдавать приоритет Турции.

Погремушка
Погремушка
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: «С ним играют, как с котёнком»: Зеленский встретился с Эрдоганом

«Мы с ним (президентом Турции. — О.П.) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», — сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский заявил о необходимости повысить турпоток в Турцию

Данную новость обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста Максима Назарова. Многие комментаторы задались вопросами, на какие деньги жители Украины могут себе позволить отдых в Турции и как это в дальнейшем может сказаться на эпидемиологической ситуации. Также люди отметили, что данное заявление было сделано на фоне приостановки Россией полетов в Турцию.

Читайте также: Россия отменила полёты в Турцию и Танзанию

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана
President.gov.ua

«После локдаунов хочется ни в чем себе не отказывать, правда же?»с иронией спрашивает Tanya B.

«Назло России утилизировать своих сограждан с помощью ковида! Зеленский отжигает», — отметил Анатолий.

«Вы не правы… Мы должны поддержать нашего союзника и друга Турцию. Да. Пусть даже ценой жизней заболевших украинцев. Но так надо. Поддерживаем Зеленского на 100%», — иронизирует Константин В.

«Ладно пандемия… А деньги откуда??? У наших людей откуда должны взяться деньги, чтобы быть туристом?»спрашивает Viktoria.

«Эти туристы назад-то поедут или с подцепленной ковидлой в Турции останутся? Я так понимаю, Украина планирует после таких отпусков весь год перманентно сидеть в локдаунах», — добавила Марина А.

«Кто не скачет, тот»… Как там они орали на майдане. Что-то изменилось, думаете, за 7 лет революции, не побоюсь этого слова, достоинства? Да ни*ера. Россия о своих гражданах заботится, три своих вакцины. А мы вот так. Мало над вами ржут все. Еще надо?» спрашивает Ilia.

«Эрдоган, конечно, ценит наших туристов, но российских больше, и Путин еще и про помидоры вспомнить может, так что «Байрактары» в кредит не даст», добавила Елена.

«Знаете, вот есть курсы молчания. Суть такова: ты приезжаешь на локацию на несколько дней, может, неделю, занимаешься чем попало, но вот говорить нельзя вообще. Думаю, многим, включая ЗЕ[ленского], нужно посетить такой курс, а вдруг после них и мозги станут чище и действительно что сказать будет», предположил Евгений М.

«Да ладно, он у нас мастер спорта по борьбе с коронавирусом, вон путем неимоверного воровства на большой стройке вывел-таки Украину на первое место в Европе по смертности и заболеваемости от короны. Чё там, нам стоит поддержать Турцию, пусть и они болеют, раз их президент подержал нашего не той рукой не за ту руку, дело-то», пишет Скучающая Энтропия.

Палата для больных COVID-19. Украина
Палата для больных COVID-19. Украина
(сс) Mstyslav Chernov

Читайте также: В «Слуге народа» пояснили трату на дороги денег из фонда борьбы с COVID-19

«Конечно, надо наращивать обмен отдыхающими! Две основных страны по росту заболеваний за последние дни — немедленно нарастить взаимный поток!!!» призвал Константин М.

«Та наши пенсионеры не будут отказывается от Шри-Ланки ради какой-то Турции…», иронизирует Geka Z.

«Нет уж… Ну её… эту Турцию. Мы лучше с пенсионерами в Вену, на каву (кофе. — О.П.) и круассаны», шутит Mangust L.

«Эм, «поможем Турции». За какой… он собрался туристический поток увеличивать?! Если ещё два месяца назад я выходила на энную сумму [гривен] с двумя сумками из магазина, а теперь на эту же сумму — с одной. Если за коммуналку той зимой платила почти в два раза меньше, чем этой?! Или наш наркоман собрался за счет государства пенсионеров оздоравливать и в Турцию их в счёт государства возить? Я за. Только пусть сначала вернёт нескольким миллионам человек субсидии, отнятые у них по беспределу», написала Daria.

«Полстраны коммуналку оплатить не могут, чтобы с голоду не помереть, он про туризм в Турцию рассказывает, поддерживать он собрался…», возмутился WiZ.

«Неважно, что там в Турции с короной, важно, что в пику России, а если Россия объявит США другом, Украина станет для США врагом?» задается вопросом Александр.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Цитата из кф Ржевский против Наполеона. Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Он до сих пор не догоняет, что Украина не рояль. Чем играл, тем и руководит. А мозги только на сериалы да бабосы (деньги. — О. П.) заточены», — резюмировала Елена, подразумевая один из эпизодов из юмористической передачи с участием Владимира Зеленского, где он якобы играет на рояле причинным местом.

Читайте также: «Почему Турция должна воевать за Украину? Что Украина сделала для Турции?»

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает ни одну из сторон «российско-украинского кризиса».