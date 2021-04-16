Петропавловск-Камчатский, , 11:57 — REGNUM Истребитель МиГ-31 сопроводил военный самолет ВВС США RC-135 над Тихим океаном, сообщили 16 апреля в пресс-службе министерства обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что российский истребитель совершил полет в соответствии с международными правилами. Самолет-разведчик RC-135 приблизился к границам России недалеко от полуострова Камчатка.

После сопровождения российским истребителем самолет ВВС США развернулся от российской границы. МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля истребитель МиГ-31 ВКС России перехватил самолет разведчик RC-135 ВВС США. После перехвата американский самолет отвернул от границы России.

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