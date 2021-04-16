Самара, , 12:01 — REGNUM Мужчину осудили за убийство местного жителя в Самаре. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что в январе 2020 года фигурант уголовного дела на улице рядом с частным жилым домом в посёлке Мехзавод города Самары несколько раз выстрелил из оружия «сайга-410» в мужчину. В результате 36-летний потерпевший получил не совместимые с жизнью травмы.

«Погибший приехал к указанному дому, где проживал его ребенок с бывшей женой. Между потерпевшим и обвиняемым, который, являлся охранником, произошла ссора, в ходе которой он стал стрелять в потерпевшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вооруженный фигурант уголовного дела был задержан. По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства. Суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что убившего родителей жителя Самары отправили на принудительное лечение.