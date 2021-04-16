Сеул, , 12:00 — REGNUM 16 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл перестановки в правительстве страны. Об этом сообщает Chosun Ilbo.

Согласно опубликованным данным, новым премьер-министром страны назначен бывший депутат Национального собрания и бывший министр внутренних дел и безопасности (2017−2019 гг.) Ким Бу Гём.

В случае утверждения кандидатуры Национальным собранием он заменит на посту главу правительства Чон Сэ Гюна, который подал в отставку, чтобы принять участие в президентских выборах в 2022 году.

Между тем, назначены ещё пять министров. Министром земли, инфраструктуры и транспорта назначен бывший начальник Управления по координации государственной политики Но Хён Ук, министром науки и информационно-комуникационных технологий — председатель Национального совета по науке и технологиям (NSTC) Им Хе Сук, министром торговли, промышленности и энергетики — второй заместитель главы Управления по государственной политике Мун Сын Ук, министром труда — представитель Совета по экономическим, социальным и трудовым вопросам Ан Гён Док, министром морских дел и рыболовства — замминистр ведомства Пак Чжун Ён.

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