Курск, , 11:56 — REGNUM В Курской области по состоянию на 16 апреля зарегистрировано 643 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 32 тыс. 543 пациента, в том числе 127 — за последние сутки.

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