Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Все меры эпидемиологической безопасности будут соблюдены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится со 2 по 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс по итогам совещания о подготовке к мероприятию.

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Оргкомитет ПМЭФ, подчеркнули в Росконгрессе, прорабатывает все необходимые меры, которые не позволят распространиться коронавирусу. При этом учтут требования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Безопасность каждого участника форума — абсолютный приоритет для организаторов, подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Специальную рабочую группу по санитарным мероприятиям возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что при подготовке форума используют весь существующий опыт по профилактике COVID-19. Так, площадке установят рециркуляторы воздуха и устройства обеззараживания, будут проводить тепловизионный контроль.

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