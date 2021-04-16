Оренбург, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области ожидается кратковременный дождь и первая в 2021 году гроза. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно метеопрогнозу, днем 17 апреля дождь, гром и молния затронут южную часть региона. При этом ветер усилится до 13 метров в секунду, а температура воздуха составит +17…+22°C.

В воскресенье (18 апреля) дожди распространятся в восточные и центральные района Оренбуржья. В регионе заметно похолодает. В ночь на 18 и 19 апреля придут заморозки. Температура воздуха может опуститься ниже 0 °C.