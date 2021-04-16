Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтвердили 179 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 апреля в региональном оперативном штабе. Заболеваемость ковидом в регионе продолжает постепенно снижаться — накануне, 15 апреля, сообщалось о 181 новом заболевшем.

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За сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 219 пациентов. В то же время остаётся высоким уровень смертности среди ковид-пациентов, за последние сутки скончались ещё 16 человек.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 78 220 человек, из 73 098. Скончались от COVID-19 в Воронежской области 3 067 пациентов.