Тюмень, , 11:55 — REGNUM Группа тюменских ученых и инженеров номинирована на премию правительства России в области науки и техники за 2021 год за работу по учёту скважинной продукции в процессе ее извлечения из недр. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки.

Научные работа над проектом велась более 30 лет. Впервые появилась возможность проведения поверки промысловых установок без остановки добычи нефти в условиях реальных промыслов.

Практическая значимость работы подтверждена объёмами её внедрения. На различных кустовых площадках добычи нефти и газа было внедрено более 6 500 измерительных установок во всех без исключения вертикально интегрированных компаниях России. Номинированная работа обрела положительные отклики в профессиональной среде, отметили в департаменте.