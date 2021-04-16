Зеленодольск, Татария, , 12:41 — REGNUM Верховный суд Татарии отменил решение Зеленодольского городского суда о домашнем аресте 53-летней женщины, являющейся врачом Зеленодольского психоневрологического диспансера. Меру пресечения женщине изменили на запрет определенных действий сроком на один месяц. Наркологу запрещено покидать жилье с 22:00 до 5:00, общаться со свидетелями по делу, потерпевшими и использовать средства связи для обсуждения своего дела.

ИА REGNUM напоминает, 30 марта по подозрению в халатности по делу о взрыве газа в девятиэтажном доме была задержана психиатр и арестована на два месяца.

По материалам дела, в Зеленодольске по улице Ленина поздним вечером 29 марта произошел хлопок газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. В результате пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб. В числе пострадавших — шесть человек: женщины 1940, 1951, 1994, 1995 годов рождения, мужчина 1992 года рождения. Все они были госпитализированы в стационар. Еще один пострадавший — мужчина 1994 года рождения — после осмотра медиков отпущен на амбулаторное лечение.

Причиной взрыва, по версии следствия, стала попытка суицида одного из жильцов многоквартирного дома. Выяснилось, что мужчину незадолго до трагедии привозили в психоневрологический диспансер. Близкие доставили его в больницу сразу после шести вечера. Мужчина был нетрезв и с трудом передвигался. Во время разговора с психиатром он спокойно отвечал на простые вопросы, в то же время не понимая, почему находится у врача. При этом мужчина категорически отрицал, что хочет свести счеты с жизнью. Доктор решила, что у мужчины деменция и отправила его на амбулаторное лечение домой. Свою вину врач не признаёт.

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