Курск, , 11:54 — REGNUM В Курской области 16 апреля зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 396 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 32 тыс. 543 пациентов, в том числе 127 — за последние сутки. Скончались 643 человека.