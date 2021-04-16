Москва, 16 апреля 2021, 11:53 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса в России нарастают, это позволяет говорить о скором снятии санитарных ограничений. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 16 апреля на заседании коллегии Минздрава РФ.
Вице-премьер подчеркнула, что при этом важно не растерять то, что достигнуто с большим трудом. Люди расслабились, по инфекция пока на ушла, и ограничительные меры нужно снимать очень осторожно.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
Как сообщало ИА REGNUM, Голикова заявила, что в России от коронавирусной инфекции уже привиты более 8 млн человек.
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