Москва, 16 апреля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса в России нарастают, это позволяет говорить о скором снятии санитарных ограничений. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 16 апреля на заседании коллегии Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Объёмы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это даёт нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты» Голикова

Вице-премьер подчеркнула, что при этом важно не растерять то, что достигнуто с большим трудом. Люди расслабились, но инфекция пока не ушла, и ограничительные меры нужно снимать очень осторожно.

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Как сообщало ИА REGNUM, Голикова заявила, что в России от коронавирусной инфекции уже привиты более 8 млн человек.

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