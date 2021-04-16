Москва, , 11:58 — REGNUM Фонды развития вузов следует финансировать из бюджета. Об этом 16 апреля сообщила депутат Государственной думы РФ Ольга Пилипенко («Единая Россия») на парламентских слушаниях по теме качества профессионального образования, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Особо хотела остановиться на том, что сегодня в нормативах государственного задания не заложено ни одной статьи, касающейся фонда развития или норматива развития вузов», — сказала Пилипенко.

Поэтому вузам приходится участвовать в различных мероприятиях, где можно получить гранты либо изыскивать средства на эти цели из внебюджетных источников. По мнению парламентария эту ситуацию следует исправить направить на развитие вузов государственную поддержку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме сравнили расходы на образование в России и других странах