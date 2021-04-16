Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала расширять практику заключения межправительственных соглашений в сфере трудовой миграции в рамках СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Есть опыт заключения таких межправительственных соглашений в рамках СНГ. Нужно расширять географию с учетом объективных потребностей нашей экономики, интересов конкретных субъектов РФ и отраслей», — заявила Матвиенко в ходе 52-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Она отметила, что актуальной задачей остается развитие механизма организованного набора и подготовки иностранных работников. По мнению сенатора, нужно готовиться к возвращению полного объема трудовых мигрантов.

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