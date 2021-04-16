Ярославль, 16 апреля 2021, 11:55 — REGNUM В Ярославской области, недалеко от села Туношна жительница Ярославля обнаружила свалку испорченной свинины. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
Наталья Малахова гуляла в лесу с собакой, свалку обнаружила 16 апреля. Свинина свалена на территории бывшего пионерлагеря им. Ульяны Громовой — между Туношной и станцией Лютово.
Леса в окрестностях Туношны периодически страдают от нарушителей. Так в 2019 году в этих местах была обнаружена свалка испорченных продуктов из супермаркета. ИА REGNUM просит власти обратить внимание на проблему и помочь жителям в её скорейшем устранении.
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