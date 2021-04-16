Ярославль, 16 апреля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославской области, недалеко от села Туношна жительница Ярославля обнаружила свалку испорченной свинины. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Свалка

Наталья Малахова гуляла в лесу с собакой 16 апреля и наткнулась на свалку. Свинина свалена на территории бывшего пионерлагеря им. Ульяны Громовой — между Туношной и станцией Лютово.

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«Свалили мясо, шкуры, трупы — сами свиньи лежат мёртвые. Печати стоят на коробках. Это рядом с жилыми домами, меньше километра расстояние. Это свежее, меньше недели, я думаю. Пока был снег этого не было. Тухнуть начало как раз сейчас, когда были тёплые дни. Это может приманить медведей, да и в целом хорошего мало», — рассказала женщина.

Леса в окрестностях Туношны периодически страдают от нарушителей. Так в 2019 году в этих местах была обнаружена свалка испорченных продуктов из супермаркета. ИА REGNUM просит власти обратить внимание на проблему и помочь жителям в её скорейшем устранении.