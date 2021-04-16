Калуга, 16 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Более тысячи жителей Калужской области зарегистрировались для участия во всероссийском конкурсе «Большая перемена». По состоянию на 15 апреля заявки подали 1025 жителей региона, из них 926 школьников, 79 педагогов и 20 учащихся учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

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«Большая перемена» — это один из новых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — помочь школьникам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь. В новом сезоне наряду со старшеклассниками в конкурсе могут принять участие ученики 5−7 классов, а также студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования и иностранцы — подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в «Артеке» в ноябре 2021 года.

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» проводится в рамках нацпроекта «Образование». В 2020 году в нём приняли участие более одного миллиона учеников российских школ, в том числе свыше трёх тысяч — из Калужской области.