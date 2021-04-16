Краснодар, , 11:51 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено ещё 103 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 апреля. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 104 новых случаях инфекции.

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За сутки новые случаи заражения подтверждены в 26 муниципалитетах. Лидирует по суточному заражению Краснодар, где зарегистрировано 28 новых носителей, на втором месте курортный Сочи — 17 новых случаев. По семь заболевших в Новороссийске, Анапе и Апшеронском районе.

Всего с начала пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 44 064, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 776,4. Из общего числа заболевших выздоровели 38 685 человек. Скончались уже 2 510 носителей инфекции.

В ковид-стационарах региона остаются 1313 пациентов с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 73 человека, еще трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.