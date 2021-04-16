Киев, , 11:59 — REGNUM Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что он запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако российская сторона ему такого разговора якобы не подтвердила. Он заявил об этом 16 апреля в интервью французской газете Le Figaro.

«Я запросил, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что он не знает, что думает о нем лично президент России и добавил, что ему в данном случае важно, что российский лидер думает об Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ пока не получали запроса от президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.