Москва, , 11:46 — REGNUM Делают накопления на случай потери источников доходов 28% жителей России. Имеющие накопления граждане, откладывают 17% своих доходов, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Чаще всего респонденты копят деньги на путешествия, недвижимость, будущее детей — по 19%, на ремонт — 12%. На жизнь после выхода на пенсию откладывают 9% респондентов.

Собирают средства на образование и автомобиль по 8%, медицинские услуги — 7%, открытие своего бизнеса — 6%. Без определенной цели делают накопления 7%. Мужчины чаще копят на автомобиль (10%), женщины — на путешествия (23%).

Опрос проведен 6—10 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 405 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, копят деньги чаще всего люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%).

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