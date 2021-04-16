Джакарта, , 11:45 — REGNUM Министерству социальных дел Индонезии предоставили помощь на сумму 500 млн индонезийских рупий ($34 тыс.), сообщает Detik.

Компания Herbal Medicine and Pharmacy Industry оказала помощь жертвам стихийного бедствия.

«От имени правительства я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность», — заявила министр социальных дел Индонезии Три Рисмахарини.

«Мы разделяем пережитые трудности. Мы опечалены и сочувствуем тому, что случилось с нашими братьями в провинции Восточная Нуса-Тенггара», — заявили в индонезийской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красном Кресте Индонезии заявили, что 4805 семей в Маланге пострадали от землетрясения.

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