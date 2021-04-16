Симферополь, , 11:45 — REGNUM Новый терминал аэропорта «Симферополь» принял 15 млн пассажиров за три года работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

«Уже три года аэропорт Симферополь принимает пассажиров в новом современном аэровокзальном комплексе. За прошедшее время высокий уровень комфорта в терминале уже ощутили миллионы пассажиров. Благодаря новой инфраструктуре аэропорт неоднократно побеждал в престижных отраслевых премиях и признается экспертами одним из лучших в России по качеству обслуживания. Но мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем операционные процессы, чтобы стать еще лучше», — прокомментировал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Первый рейс новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь», возведённый за 22 месяца, принял 16 февраля 2018 года.