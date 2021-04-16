Оренбург, , 11:44 — REGNUM Медики Оренбургской областной клинической больницы № 2 простились с «красной зоной». Об этом они сообщили в Instagram.

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«Последний день в «красной зоне». В связи с переводом Covid-госпиталя из главного корпуса больницы в малый терапевтический корпус, ряд медработников ООКБ №2 покидают «красную зону» и спустя некоторое время вернутся в свои прежние терапевтический отделения. Covid отступает, и мы радуемся этому!», — оставлена запись в аккаунте медучреждения.

В соцсети разместили фотографию медработников, на которых защитные комбинезоны и маски. В комментарии указано, что для половины медиков 15 апреля стал последним днем в «красной зоне».

Подписчики откликнулись на сообщение словами благодарности. Многие отметили, что узнали своих спасителей по глазам.

Как сообщает минздрав Оренбуржья, подготовка перевода Covid-госпиталя из главного корпуса областной больницы №2 в малый терапевтический корпус началась еще 13 апреля. Осенью 2020 года, в пик заболеваемости в регионе, это здание уже использовалось для размещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Перевод COVID-госпиталя связан со снижением количества пациентов. В главном корпусе возобновится работа стационаров профильных терапевтических отделений.