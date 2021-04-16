Москва, , 11:44 — REGNUM Telegram-каналы страны на уходящей неделе рассказали читателям немало интересных новостей: здесь и сбежавшая толпа песцов, и беспохмельная сибирская водка и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Столичные медики начали использовать отечественные беспилотные автомобили. Первый появился в ГКБ №1 им. Пирогова. «Московские новости» передают, что автомобиль занимается перевозкой анализов между корпусами больницы. До этого в больнице использовали зарубежный беспилотник.

Пока страна тревожится о третьей волне коронавируса, в Подмосковье и Калужской области боятся песцов. «К нам движется песец», — пишет «Калужский мечтатель», добавляя, что смешного в этом мало. В соседнем Подмосковье волонтеры упустили пятьсот песцов, выкупленных на звероферме. И зверьки вроде бы движутся в сторону Серпухова, а там и до Калужской области недалеко. Дикие песцы не привиты от чумки и опасны.

В Белгородской области пять лет назад посадили рощу в виде геоглифа «75 лет Прохоровскому танковому сражению». По словам «Белгородчины», геоглиф уже виден из космоса. Он состоит из более 12 тысяч сосен, за которыми ухаживает местное лесничество и сами жители.

Северо-Западный федеральный округ

В Смольном решили ускорить вакцинацию и планируют прививать петербуржцев на дому. «Записки декабриста» считают, что инициатива замечательная, «тем более в преддверии третьей волны коронавируса, которая может накрыть Петербург в ближайшие недели».

В Новгородской области «черные» лесорубы обесточили сразу 13 деревень. Во время незаконной вырубки дерево упало на линию электропередач и вызвало массовое отключение электричества. Нарушители успели скрыться, ведутся работы по восстановлению ЛЭП, пишет «Новгородская летопись».

Весна в Архангельской области привычно отметилась обширными лужами на улицах. «Говорят, в Архангельске» рассказывает, что в Северодвинске громадная лужа раскинулась перед детским центром, и участники детского клуба благодаря ей уже открыли сезон водного туризма заплывом на лодках — в луже.

В отдаленные поселения Коми и других арктических регионов регулярные грузы станут доставлять беспилотники — минисамолеты. «В распутицу этот крылатый грузовик может быть настоящим спасением для целей продуктового и медикаментозного снабжения поселений. Вот только со строительством круглогодичных дорог в отдаленные местности, мы боимся, что скажут — теперь можно повременить», — опасаются «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

На «Авито» выставили колесо обозрения, которое стоит на пересечении нескольких улиц в Уфе. Цена солидная. Свою недвижимость собственники оценили в 67,5 млн рублей, пишут «Новости Башкирии и Уфы».

В Перми есть традиционная тема для выборов: вернуть горожанам бывший ДК Ленина, который уже больше 15 лет находится в собственности христиан-евангелистов. Городские власти планируют арендовать объект у Епархиального управления христиан евангельской веры, а затем постепенно выкупить здание. «В этой прекрасной инициативе пугает одно. В последний раз о возврате дворца городу говорили пять лет назад, как раз накануне больших выборов-2016. Хочется верить, что на сей раз намерения не растворятся после голосования», — отмечает «Пермский глобус».

Власти Самары решили порадовать горожан пальмами. Деревья посадят на набережной, сообщает «Злой самаритянин». Климат Поволжья не вполне подходит для пальм, поэтому они будут расти в специально подготовленных кадках.

Южный федеральный округ

В Азове спасатели получили неожиданный вызов: на улице в колодец свалилась корова. Спасатели смогли достать животное. «Корова немного стрессанула, но жива и здорова», — радуется «Ростов главный».

»Кубанская телега» опасается наплыва туристов на курорты края. Во-первых, будут пробки, во-вторых, туристы останутся недовольны набитыми пляжами, а главное — вырастут цены в отелях, а качество останется прежним. «Все это в совокупности станет серьезным испытанием для репутации наших курортов», — считает автор канала.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополе опустились такие туманы, что едва не сорвался футбольный матч. Утром в тумане две команды начали игру, затем туман усилился, судья приостановила матч. «За последние три десятка лет в матче чемпионата страны такое произошло впервые», — пишет «Кавказ Пост». Футболисты и персонал отправились в раздевалки, но только на 15 минут. Судья распорядилась продолжить игру в немного развеянных клубах тумана.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге запустят фекальную котельную. Ее строили семь лет, она обошлась в миллиард рублей. Уже зимой котельная будет отапливать некоторые дома в Екатеринбурге и саму аэрационную станцию. Топливо будут получать после обеззараживания иловых остатков сточных вод, передает «Екатское чтиво».

Сибирский федеральный округ

В новосибирском Академгородке случайно изобрели беспохмельную водку. Ученые искали средство для больных диабетом, добавили лишайниковые олигосахариды в алкоголь и обнаружили, что тот потерял часть своих вредных свойств, стал беспохмельным, «Главное, градусы остались на месте», — пишет Newslab.

В Красноярске празднование Дня космонавтики обернулось конфузом. Рядом с университетом установили огромную надувную фигуру космонавта, ее сорвало ветром. Она повисла на тросах, паря над землей, по словам «Заполярного ворчуна», «ни живая, ни мертвая, а что-то между». Красок истории добавлял серьезный Красноярский экономический форум, который в эти дни проходил в стенах университета.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии нашли одно из самых мелодичных названий. «Ынах Елбут» — так официально называется улица в селе Кюренг-Ат Намского улуса. «Переводится как «умерла корова», — сообщил YKT TOP.

Колыма неожиданно оказалась самым шумным регионом страны. 37 процентов ее жителей жалуются, что соседи слишком громкие. Второе место занял Хабаровский край, третье — Карелия. «Кстати, в первой десятке еще Камчатка и Чукотка, может Дальний Восток так громко себя ведет, чтобы в центральной России чаще обращали внимание на проблемы округа?» — предполагает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 23 апреля.