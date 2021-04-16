Пекин, , 11:43 — REGNUM Принятые США в отношении России односторонние санкции — это «проявление гегемонии», против которых выступает все международное сообщество. Об этом 16 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», — сказал он.

Также Лицзянь отметил, что Россия и США являются постоянными членами Совбеза ООН, которые имеют большое влияние на международной арене.

«Надеемся, что Москва и Вашингтон устранят взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога», — заключил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай в первом квартале 2021 года продемонстрировал беспрецедентные темпы экономического роста — ВВП страны вырос на 18,3%.