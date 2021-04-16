Москва, , 11:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимой реакцию отечественного туристического и гостиничного бизнеса на «закрытие» Турции и Танзании на фоне пандемии коронавируса и рассказал о реакции парламентариев.

«Это недопустимо. Мы уже сталкивались с этим, когда в первую волну заболеваемости производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров. Нам пришлось принять ряд законов и решений для зашиты прав граждан», — отметил Володин в ТГ-канале.

По его словам, депутаты на ближайшем заседании Совета Думы рассмотрят этот вопрос и предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых.

Как сообщало ранее, ФАС уже заинтересовалась ростом цен на рынке гостиничных услуг в России. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», — сообщили в службе.

Ранее Совфед поручил комитету по социальной политике совместно с ФАС следить за ситуацией.

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