Новосибирск, , 11:41 — REGNUM В Новосибирске в реке Туле поднялась вода. Под угрозой подтопления оказались садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Рассвет», «Строитель», «Зеленый сад» в Ленинском районе и СНТ «Энергетик-2» в Кировском районе. Об этом сообщает мэрия города.

В городской администрации уточнили, что сейчас уровень воды некритичный — 315 сантиметров.

Однако по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в готовность приведены силы и средства службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты. Также проверены и приведены в готовность спасательные средства и оборудование для первоочередного жизнеобеспечения населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области началось активное вскрытие малых рек.

Читайте также: Новосибирские реки начали активно вскрываться ото льда