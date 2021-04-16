16 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Главной темой уходящей недели в Бурятии стало благополучное завершение истории со сбором денег для тяжелобольного младенца.

Владимир Бадмаев, , 16:16 — REGNUM Главной новостью уходящей недели для пользователей соцсетей в Бурятии стало благополучное завершение истории со сбором денег для четырёхмесячной девочки. Младенец страдает спинально-мышечной атрофией первого типа (СМА-1), а на покупку спасительного препарата Zolgensma требовалось 160 млн рублей.

Уильям Бугеро. Молитва (фрагмент). 1867

История с хорошим концом

Таких денег у семьи не было. Родители обратились за помощью к жителям, которые начали сбор денег. Однако, как сообщало ИА REGNUM, всю сумму собрать не удавалось до 12 апреля.

В этот день мажоритарный акционер проекта строительства Озерного горно-обогатительного комбината в Бурятии Владислав Свиблов сообщил о намерении зарегистрироваться в посёлке Озёрный. При этом он предложил использовать часть средств НДФЛ на лечение ребёнка. Руководство республики с радостью поддержало это решение.

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Пользователи соцсетей отреагировали на это сотнями комментариев с благодарностями.

«Вот это я понимаю! Достойно уважения!», «Самая лучшая новость, «Ух, мощно! Пусть все сложится. Здоровья малышке», «Это слезы счастья за малышку», «Единственная хорошая новость в данное время», пишут комментаторы.

«Замечательная новость, давайте и про других детей не забывать! Недавно про мальчика писали, как его мама пытается на ноги поставить. Очень хочется, чтобы и ей помогли», — призвала Ольга Я.

Впрочем, некоторые наблюдатели всё же остались в недоумении из-за схемы финансирования, а также стоимости препарата.

«Налог он (Владислав Свиблов) заплатит, деньги в бюджет упадут. А кто их из бюджета даст? Это будет нецелевое использование», — пишет Григорий Б.

«Здоровья малышке. Вот только я никак не могу понять — как лекарство может стоить таких денег? 160 млн», — задаётся вопросом Евгения К.

«Этот тюбик, наверное, охраняют целой армией солдат», — добавил Руслан П.

Деньги Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Расистский конфликт

14 апреля бурятские паблики «взорвало» видео о москвичках, оскорбивших уроженок Бурятии по национальному признаку. По словам пострадавшей, она с подругой сидели на лавочке возле подъезда, когда к ним подошли женщины и со словами «подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом.

«Когда мы уходили, выронили вещь, женщина с цветами наступила на неё и пнула в сторону, смеясь. На что Ира выхватила её цветы и швырнула их. Потом подлетела вторая, я впопыхах и в ступоре пыталась включить камеру, пытаясь оттолкнуть женщину от Иры, в итоге у нее отлетели очки, и след на виске от удара этой неадекватщины», — пишет она.

На опубликованном видео одна из женщин спрашивает у девушек, откуда они приехали, отмечая, «явно не в Москве родились».

«Китай, Япония, заразу привозите сюда», — заявляет она, щедро пересыпая свою речь нецензурными выражениями.

Большинство пользователей соцсетей, к слову, не только из Бурятии, осудили действия москвичек. При этом многие усомнились в их происхождении.

«К сожалению, такие люди до сих пор есть, с низким культурным уровнем и с чувством огромной значимости», — отметила Инна Д.

«Многонациональная страна. Надеюсь, этот инцидент не оставят без внимания. Сил и терпения вам», — пожелала Александра С.

«Да сами откуда-нибудь из-под Твери. А там провинция дай боже. Коренных москвичей-то и не осталось. Надеюсь, девочкам помогут грамотные юристы, и оставлять это так нельзя», — отмечает Оксана И.

«Факт — коренные москвичи себя не ведут «хабалисто» и никогда не скажут «фу, приезжие», — согласились с ней.

Женщины на военном параде в честь Дня Победы в Улан-Удэ Mil.ru

Отдельные пользователи замечают, что и в Бурятии процветает бытовой национализм, при этом «делается вид, что все дружны».

Как стало известно 16 апреля, полпред республики в Москве Игорь Зураев обещал помочь пострадавшим девушкам. Как сообщает газета «Номер один», чиновник уже обсудил с ними по телефону варианты решения проблемы.

«Основное, что нас беспокоит, — это то, что девушки постоянно проживают в этом подъезде, и наша задача — решить конфликт максимально корректно и без повторения подобного. Мы сейчас будем отрабатывать с юристом с привлечением участкового и разрешим этот инцидент», — отметил он.