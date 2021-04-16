Париж, , 11:42 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил новую базовую версию компактного городского автомобиля C1 для рынка Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая базовая версия компактного городского автомобиля C1 Пресс-служба Citroen

Автомобиль получил новый вариант начального уровня под названием Urban Ride. Комплектация будет доступна для британских автолюбителей с мая нынешнего года. Её стоимость составит 12 815 фунтов стерлингов (около 1,35 млн рублей).

Версия C1 Urban Ride укомплектована тонированными стёклами и расширителями колёсных арок и колёсными дисками Comet размером 15 дюймов.

Для новой комплектации доступны четыре новых оттенка кузова — красный, синий, белый и черный. Также автомобиль оснащён чёрной крышей. Руль и ручка переключения передач обтянуты кожей. Мультимедийный комплекс имеет экран размером семь дюймов.

Напомним, в Великобритании был представлен модернизированный внедорожник Citroen C3 Aircross. Модель имеет двухярусные фары, двухсоставную решётку радиатора и стильный передний бампер. Также для покупателей доступны 70 контрастных схем окраски кузова и крыши машины.

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