Кострома, 16 апреля 2021, 12:00 — REGNUM В Костромской области начался набор в региональный строительный отряд, сообщает «СМИ44». Напомним, привлечь студентов к строительству социальных объектов на территории региона в марте 2021 года предложил костромской губернатор Сергей Ситников.
В студенческий стройотряд возьмут 100 совершеннолетних юношей и девушек. Предпочтение в первую очередь отдадут отличникам.
В течение лета студенты будут работать на 5 объектах — строительстве школы, детского сада, многоквартирного дома в Костроме, благоустройстве сквера в районе улицы Подлипаева. Студенты будут заняты на достройке школы в поселке Якшанга в Поназыревском районе. На это время подрядчики заключат с ними трудовые договоры. Набор желающих ведётся через сайт АИС «Молодежь России». Заявки принимаются до 1 мая.
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