Кострома, 16 апреля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Костромской области начался набор в региональный строительный отряд, сообщает «СМИ44». Напомним, привлечь студентов к строительству социальных объектов на территории региона в марте 2021 года предложил костромской губернатор Сергей Ситников.

Кадр из к/ф «Кавказская пленница», реж. Л. Гайдай «Студентка, комсомолка, спортсменка и красавица»

В студенческий стройотряд возьмут 100 совершеннолетних юношей и девушек. Предпочтение в первую очередь отдадут отличникам.

«Критерия три, и первый из них — успеваемость за последние две сессии. Также будет оцениваться активность участия студентов в общественной жизни и опыт работы в студенческих трудовых движениях. В отряд должны попасть лучшие из студентов, потому что это честь», — сказала в беседе с ИА REGNUM руководитель регионального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Мелине Геворкян.

В течение лета студенты будут работать на 5 объектах — строительстве школы, детского сада, многоквартирного дома в Костроме, благоустройстве сквера в районе улицы Подлипаева. Студенты будут заняты на достройке школы в поселке Якшанга в Поназыревском районе. На это время подрядчики заключат с ними трудовые договоры. Набор желающих ведётся через сайт АИС «Молодежь России». Заявки принимаются до 1 мая.