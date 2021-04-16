Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие стуки выявили 94 новых носителя коронавируса, что на два случая больше, чем днем ранее. Об этом 16 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. Начиная с 29 марта, суточное число новых случаев заражения не достигает отметки в 100 случаев.

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Как уточняют в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения 15 апреля были выявлены в 58 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах: Всеволожск (10), Выборг (6) и Сланцы (5).

«По состоянию на 07:00 мск 16 апреля в Ленобласти развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 535 коек (44,07%), в том числе в палатах реанимации — 144», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 356 случаев заражения, 38 719 человек выздоровели, в том числе 97 пациентов выписано за минувшие сутки. Умерли от ковида 1066 жителей региона, в том числе 15 апреля было зарегистрировано еще шесть летальных исходов, что на один случай меньше, чем днем ранее.

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