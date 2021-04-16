Москва, , 11:37 — REGNUM Правоохранительные органы изъяли 120 тонн контрабандных табачных изделий арабских производителей на общую сумму $2,4 млн. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщили в пресс-службе МВД.

Основным подозреваемым стал 42-летний житель Ростова-на-Дону. По версии следствия, мужчина переправлял из стран Аравийского полуострова немаркированную табачную продукцию.

Полиция задержала подозреваемого с поличным. Мужчина продавал в Москве 40 тонн контрабандной продукции за $800 тыс. Правоохранители также задержали двух сообщников.

Оперативно-розыскные мероприятия проходили в Москве, Алтайском крае, Новосибирской и Самарской областях. Во время обысков у подозреваемых изъяли 5,5 млн рублей.

Волк добавила, что ущерб бюджету России от незаконной деятельности злоумышленников составил 450 млн рублей. Задержанные лица заключены под стражу.

Канал контрабанды перекрыли следователи на транспорте и сотрудники ФСБ.