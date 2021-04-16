Пенза, , 12:58 — REGNUM Самый высокий в Приволжском федеральном округе (ПФО) уровень инфляции сохранился в Пензенской области — 7,2%. Во многом это обусловлено существенной индексацией взносов на капитальный ремонт и ужесточением тарифной политики операторов мобильной связи в регионе, свидетельствуют данные Банка России.

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В марте текущего года годовая инфляция в Пензенской области возросла до 7,22%, против 7,12% в феврале. Это выше, чем в ПФО и по стране в целом (6,0% и 5,8% соответственно). На ценовую динамику в регионе продолжают влиять дальнейшее расширение спроса на фоне высокого давления со стороны издержек, а также снижение предложения отдельных видов товаров. Вместе с тем замедлился рост стоимости продовольствия — во многом за счет эффекта высокой сравнительной базы прошлого года.

Годовой рост цен на продовольственные товары в феврале составлял 9,9%, а в марте — 9,6%. В марте медленнее всего дорожали сахар, рис, греча, куриное мясо, а также свинина и говядина. Возросли цены на картофель.

По непродовольственным товарам годовой прирост цен в марте составил 6,7% после показателя февраля в 6,4%. Сказалось постепенное оживление потребительского спроса, а также снижение предложения отдельных товаров.

Годовой прирост цен на топливо в марте составил 4,3%, что выше на 0,7 п.п. значения месяцем ранее. На это повлиял возросший спрос в связи с активизацией поездок и изменения регулирования на топливном рынке.

Улучшение эпидемической обстановки в Пензенской области продолжило снижать спрос на медикаменты. Это привело к замедлению годового роста цен на них второй месяц подряд.

Годовой прирост цен на услуги в марте ускорился на 0,4 п.п., до 3,7%. На динамику повлияла тарифная политика, реализуемая мобильными операторами.

Восстановление спроса на фоне улучшения эпидобстановки в регионе ускорило рост цен на посещение бассейнов.

Подешевел в годовом выражении проезд железнодорожным транспортом (в купейных вагонах).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в отличие от России годовая инфляция в сфере услуг в марте по сравнению с февралем снизилась на 1% и составила 2,5%.

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