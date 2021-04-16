Москва, , 11:36 — REGNUM В России растут объёмы вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила 16 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Она приняла участие в заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения России.

По мнению вице-премьера, увеличивающиеся объёмы вакцинации дают возможность думать, что «в очень ближайшее время ограничения будут сняты».

Всего в России на данный момент привиты более 8 млн человек, сообщила Голикова.

«Сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают», — сказала она.

Вице-премьер считает важным не растерять то, чего удалось добиться с трудом.

«Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», — отметила Татьяна Голикова.