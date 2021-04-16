Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Защищаемый жителями Екатеринбурга от сноса дворец культуры «Химмаш» перейдёт в собственность Екатеринбурга, заявил в эфире телевидения глава Чкаловского района города Евгений Шипицын.

Шипицын подчеркнул, что и при новом мэра власти продолжили шаги по спасению объекта. Собственнику здания удалось предложить другой земельный участок.

«Сначала этот объект будет передан в областную собственность, а затем и в муниципальную», — сказал глава района в эфире ОТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собственник намеревался снести здание ДК.

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