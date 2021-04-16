Москва, , 11:35 — REGNUM Рост ВВП России по итогам II квартала 2021 года может составить 5,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

«Рост ВВП России по итогам II квартала 2021 года может составить 5,6%, а инфляция будет на уровне 5,4% (вместо 4% по плану). Но эти показатели могут ухудшиться из-за расширения антироссийских санкций со стороны США, продолжения пандемии коронавируса, неопределенности на нефтяном рынке, — сказала она. — В частности, в ближайшее время вводятся санкции США по суверенному долгу России (запрет покупать иностранными банками долговых обязательств РФ), что может сказываться на курсе рубля, инфляции и торговом балансе России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил о том, что нет никаких оснований надеяться на экономический рост РФ в 2021 году.