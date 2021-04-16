Киев, , 11:37 — REGNUM В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекцией на Украине стабилизировалась «почти по всей стране», благодаря ранее введенным карантинным мерам. Об этом 16 апреля заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего выступления в парламенте страны.

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«Благодаря адаптивному карантину, который много и безапелляционно критиковали, нам удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом почти по всей стране. Мы в который раз избежали общенационального локдауна и сохранили баланс между экономикой и карантинными ограничениями», — сказал он.

Также Степанов отметил, что в результате данных мер удалось вывести Закарпатскую и Ивано-Франковскую области Украины из «красного» уровня эпидемической опасности, а еще ряд областей страны, по его словам, «демонстрирует стабилизацию ситуации и стойкую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций».

При этом глава украинского минздрава признал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Киевской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях, а также в Киеве, остаётся напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на период Пасхи и майских праздников на территории Украины будет введен особый режим карантинных ограничений, связанный с пандемией коронавируса.