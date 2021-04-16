Москва, , 11:37 — REGNUM Доля расходов на образование в странах с развитой экономикой до 2,5 раз выше аналогичных показателей в России. Об этом 16 апреля заявила депутат Государственной думы РФ Ольга Пилипенко («Единая Россия») на парламентских слушаниях по теме качества профессионального образования, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Расходы на образование составляют 3,8% по отношению к валовому продукту (ВВП — прим. ИА REGNUM)», — сказала парламентарий.

Причем к 2023 году этот показатель должен стать еще меньше. Для сравнения депутат сообщила, что в странах с развитой экономикой этот показатель колеблется в диапазоне от 5% до 10%.

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