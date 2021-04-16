Москва, , 11:29 — REGNUM Меры правительства России, направленные в период пандемии на государственную поддержку бизнеса и населения, были, безусловно, правильными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. В числе таких мер она назвала прямые выплаты семьям с детьми, кредитные каникулы, гранты и льготные займы предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговые отсрочки и другие налоговые льготы для компаний и предпринимателей.

«Однако некоторые меры оказались недостаточно эффективными из-за краткосрочности и малого объема финансирования», — уточнила она.

При этом экономист не согласилась с мнением, будто власти РФ пренебрегают экономическим ростом в пользу стабильности.

«Экономический рост может идти только в условиях сбалансированности финансовой системы и макроэкономических показателей, — сказала Пронина. — Более негативной тенденцией является государственное регулирование экономики, в частности регулирование цен на некоторые продукты питания. В случае усиления этой тенденции ослабнут рыночные механизмы управления экономикой, появится дефицит товаров и услуг, понизится уровень жизни населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ высоко оценил работу экономического блока правительства РФ в период пандемии.