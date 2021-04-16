Москва, , 11:28 — REGNUM Запрет на покупку на первичном рынке облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года Центробанком, ФНБ или Минфином России, является больше репутационным ударом, участвовать на вторичном рынке игроки из США могут, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Ружье давно висело на стене и, наконец, оно выстрелило. Реакция валютного и фондового рынков была вялой, так как данный сценарий давно был в ценах.

Главное для российского бюджета — это цены на нефть. Вложения нерезидентов в ОФЗ на текущий момент составляют 20%, или $35−40 млрд, из них 1/3 — доля американских инвесторов. Эти инвесторы находятся вне санкций.

Потеря потенциальных американских инвесторов существенно не повлияет на бюджет и экономику России. Вопрос в том, как будет развиваться ситуация дальше.

Рынки пока поверили в снижение геополитической напряженности и перезагрузку отношений двух стран. При нынешних ценах на нефть курс доллара должен быть ниже 70 рублей», — полагает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции США, введённые против России, не вызовут больших проблем, считает глава Сбербанка Герман Греф.

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