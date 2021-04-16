Тольятти, Самарская область, , 11:29 — REGNUM Круглосуточный прививочный кабинет для вакцинации желающих от COVID-19 начал работать в Тольятти. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что круглосуточный пункт вакцинации открылся 16 апреля в Ставропольской ЦРБ.

Отмечается, что в Самарской области теперь работают два круглосуточных прививочных пункта: в ГБ № 4 в г. Самаре по ул. Мичурина, 125 и на базе Ставропольской ЦРБ в Тольятти на Автозаводском шоссе, 5.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе также организовали работу мобильных комплексов вакцинации от COVID-19 около торговых центров. Кроме этого, в отдаленных селах области работают 19 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.