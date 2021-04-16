Оренбург, , 11:26 — REGNUM В Оренбургской области в марте годовая инфляция незначительно ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,9%, что превысило среднероссийский уровень на 0,1 процентных пункта, сообщает Банк России.

Специалисты объясняют повышение инфляции расширением потребительского спроса населения региона в условиях высокого давления со стороны издержек. Факторами, сдерживающими рост инфляции в марте, выступали расширение предложения плодоовощной продукции и продление меры административного регулирования предельных цен на сахар и подсолнечное масло.

Годовая продовольственная инфляция практически не изменилась и составила 8,8%. Вместе с тем в сегменте непродовольственных товаров наблюдалось ускорение годовой инфляции — до 5,2% (на 0,7 процентных пункта). Тем был более существенный, чем в целом по России.

Инфляционный скачок связывают с более поздним повышением цен на автомобили в Оренбургской области, чем по стране. Произошедшее в прошлом году ослабление рубля продолжило отражаться в ускорении роста цен на автомобили на фоне снижения темпов восстановления предложения (после приостановки деятельности мировых автоконцернов и отечественных производителей в 2020 году) и оживления спроса вследствие улучшения эпидемической обстановки в регионе.

Из-за оживления спроса после снятия ограничений на проведение свадеб и банкетов ускорился рост цен на золотые обручальные кольца.