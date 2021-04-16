Москва, , 11:26 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8995 случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи обнаружены в 84 регионах страны, больше всего их в Москве (2476), Санкт-Петербурге (704) и Подмосковье (595). Также в первой пятёрке Ростовская и Нижегородская области.

С начала пандемии в России, как уточнили в штабе, выявлено 4 684 148 случаев заражения коронавирусом.

Также за сутки в стране скончались от коронавирусной инфекции 397 человек. Полностью выздоровели 9109 человек.